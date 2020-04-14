Агент Петерссона сообщил, что хоккеист хочет остаться в "Динамо"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон хочет остаться в команде на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Алеша Пилко.
Действующее соглашение 29-летнего Петерссона с бело-голубыми заканчивается 30 апреля. Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открывается 1 мая. Петерссон большую часть сезона играл в тройке с двумя лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачевым. В регулярном чемпионате шведский форвард набрал 39 (17 шайб + 22 голевые передачи) очков в 47 матчах, а в плей-офф отметился пятью голами и одной результативной передачей.
"Андре Петерссону все понравилось в "Динамо", он хорошо жил в Москве и играл в "Динамо". Наверное, он выступал в лучшем звене страны. Мы считаем, что у "Динамо" в будущем очень большие шансы на то, чтобы добиться чего-то серьезного. Нас все устраивает, но есть другие нюансы, по которым мы ведем переговоры", - отметил Пилко.
"Наше желание и идея - остаться в "Динамо", но в этом году есть такая вещь, как потолок зарплат. Были три клуба, которые сами звонили. Но Петерссон - неограниченно свободный агент, поэтому клубы, конечно, в праве спрашивать и интересоваться", - добавил собеседник агентства.
30 апреля контракт с "Динамо" также истекает у 27-летнего защитника Михала Чайковски. "Мы договорились почти по всем пунктам. Михал - ограниченно свободный агент, мы рынок и возможности понимаем. Поэтому это вопрос времени, когда мы официально останемся в "Динамо", - сказал агент игрока.
"Динамо" заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли "Спартак" со счетом в серии 4-2.
Найт подошел бы "Авангарду"
Неограниченно свободным агентом с 1 мая станет нападающий "Барыса" Корбан Найт. Канадец дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/20. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко, в пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. Ранее газета "Бизнес Online" сообщила, что Найт может стать игроком омского "Авангарда".
"Корбан Найт бы точно подошел Бобу Хартли (главному тренеру "Авангарда" - прим. ТАСС). Я вчера разговаривал с Борисом Иванищевым (президентом "Барыса"). Пока просматриваем ситуацию. Есть желание остаться в "Барысе", но мы понимаем, что жизнь профессионального спортсмена не так длинна", - отметил Пилко.
Президент "Авангарда" Максим Сушинский заявлял, что пока не знает, продолжат ли выступать за команду Тэйлор Бэк и Свен Андригетто, контракты которых рассчитаны до конца следующего сезона. Андригетто перешел в "Авангард" летом и в 56 играх регулярного чемпионата набрал 27 (13+14) очков. Бэк пополнил состав команды из Омска по ходу прошлого сезона в результате обмена из "Куньлуня" и стал лучшим бомбардиром "Авангарда" в плей-офф, набрав 20 (4+16) очков в 20 встречах. В завершившемся регулярном чемпионате на счету канадского форварда 36 (14+22) очков в 56 играх.
"Само руководство "Авангарда" мне такого не говорило. Боб Хартли разговаривал со Свеном и сказал ему, что он показывал себя на тренировке и работал как профессионал, он его очень устраивает. То, что от него ждали большей результативности - это понятно каждому", - сказал Пилко.
"Но я опять говорю, парень пришел из комфортных условий в Швейцарии, "Монреале" и "Колорадо" в Москву, где хоккей немного другой и работают немного по-другому. Я не говорю, что что-то делается неправильно, но по-другому. Парни, которые приезжают сюда, должны пройти через эту адаптацию, я думаю, что Свен в ближайшем будущем станет лидером КХЛ, у него все для этого есть. Когда мы вели переговоры с "Авангардом", мы уже тогда думали, что это топ, но время показало, что ему нужно пройти адаптацию", - добавил собеседник агентства.
"Авангард" занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда из Омска уступила "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 2-4.
Будущее Рэтти - в России
Канадский нападающий Тай Рэтти провел в КХЛ первый сезон. Летом он перешел в ярославский "Локомотив" из "Эдмонтона", в котором в сезоне-2018/19 провел 50 матчей и иногда играл в тройке с Коннором Макдэвидом. По ходу сезона "Локомотив" расторг контракт с Рэтти и 27-летний форвард перешел в "Торпедо". Контракт игрока с нижегородским клубом истекает 30 апреля, в регулярном чемпионате он провел 52 игры, в которых набрал 34 (11+23) очка.
"Я на прошлой недели общался с Александром Харламовым (генеральным директором "Торпедо" - прим. ТАСС). Он сказал, что чуть-чуть подождет и на следующей неделе вернется к этому вопросу. Рэтти пришел сюда и попал на другую планету. Ему сначала вообще все было не понятно", - отметил Пилко.
"В конце концов он уже понял, что если он хочет продвигаться как хоккеист, зарабатывать серьезные деньги и играть в серьезной лиге, то его будущее в России. Очень много иностранцев, пришедших в КХЛ, в первый свой сезон набрали по 35-40 очков. Я думаю, что в следующие три-четыре года мы будем еще смотреть на Рэтти и лучшие игры у него впереди", - добавил собеседник агентства.
Истекает контракт и у защитника минского "Динамо" Марка-Андре Граньяни, который в регулярном чемпионате набрал 25 (8+17) очков в 47 матчах. "Я не понимаю, как такой человек, как Марк-Андре Граньяни, до сегодняшнего дня еще играет в Минске. Как человек, который получил показатель полезности всего "-9" в команде, которая пропустила очень много голов в КХЛ (232), еще должен играть в Минске. Статистика показывает, что по точности передач и владению шайбой он в лидерах во всей лиге, я жду, когда кто-то скажет, что вот этот топовый защитник должен играть у нас", - подчеркнул Пилко.
"Пока есть предложения из клубов, но нет вариантов, которые мы ждем. В Минске идет очень сильная перестройка, в паре с Граньяни играли 18-летние мальчики, а он выходил против первых звеньев всех сильнейших команд. Если поставить Граньяни в топ-клуб, потом все будут говорить, как про Бэка. Когда Тэйлор играл в "Куньлуне", про него говорили, что это какой-то непонятный хоккеист, играет в Китае, но "Авангард" его взял, и он стал лучшим бомбардиром плей-офф", - добавил агент.
Пилко подчеркнул, что канадский хоккеист может остаться в минском "Динамо". "Если не позвонит кто-то серьезный, то, наверное, мы будем оставаться в Минске, но это обидно и ему, и мне. Меня люди считают топовым агентам по иностранцам в России, но я не могу уговорить взять Граньяни в топ-клуб. Если бы я был руководителем, Граньяни был бы первым защитником, которого я взял бы для игры в большинстве, никакой не (Филип) Ларсен (защитник "Салавата Юлаева" - прим. ТАСС), никто другой, а Граньяни", - заключил собеседник агентства.