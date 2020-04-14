Агент Петерссона сообщил, что хоккеист хочет остаться в "Динамо"

Действующее соглашение 29-летнего Петерссона с бело-голубыми заканчивается 30 апреля. Трансферное окно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открывается 1 мая. Петерссон большую часть сезона играл в тройке с двумя лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачевым. В регулярном чемпионате шведский форвард набрал 39 (17 шайб + 22 голевые передачи) очков в 47 матчах, а в плей-офф отметился пятью голами и одной результативной передачей.

"Андре Петерссону все понравилось в "Динамо", он хорошо жил в Москве и играл в "Динамо". Наверное, он выступал в лучшем звене страны. Мы считаем, что у "Динамо" в будущем очень большие шансы на то, чтобы добиться чего-то серьезного. Нас все устраивает, но есть другие нюансы, по которым мы ведем переговоры", - отметил Пилко.

"Наше желание и идея - остаться в "Динамо", но в этом году есть такая вещь, как потолок зарплат. Были три клуба, которые сами звонили. Но Петерссон - неограниченно свободный агент, поэтому клубы, конечно, в праве спрашивать и интересоваться", - добавил собеседник агентства.

30 апреля контракт с "Динамо" также истекает у 27-летнего защитника Михала Чайковски. "Мы договорились почти по всем пунктам. Михал - ограниченно свободный агент, мы рынок и возможности понимаем. Поэтому это вопрос времени, когда мы официально останемся в "Динамо", - сказал агент игрока.

"Динамо" заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли "Спартак" со счетом в серии 4-2.

Найт подошел бы "Авангарду"

Неограниченно свободным агентом с 1 мая станет нападающий "Барыса" Корбан Найт. Канадец дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/20. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко, в пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. Ранее газета "Бизнес Online" сообщила, что Найт может стать игроком омского "Авангарда".

"Корбан Найт бы точно подошел Бобу Хартли (главному тренеру "Авангарда" - прим. ТАСС). Я вчера разговаривал с Борисом Иванищевым (президентом "Барыса"). Пока просматриваем ситуацию. Есть желание остаться в "Барысе", но мы понимаем, что жизнь профессионального спортсмена не так длинна", - отметил Пилко.

Президент "Авангарда" Максим Сушинский заявлял, что пока не знает, продолжат ли выступать за команду Тэйлор Бэк и Свен Андригетто, контракты которых рассчитаны до конца следующего сезона. Андригетто перешел в "Авангард" летом и в 56 играх регулярного чемпионата набрал 27 (13+14) очков. Бэк пополнил состав команды из Омска по ходу прошлого сезона в результате обмена из "Куньлуня" и стал лучшим бомбардиром "Авангарда" в плей-офф, набрав 20 (4+16) очков в 20 встречах. В завершившемся регулярном чемпионате на счету канадского форварда 36 (14+22) очков в 56 играх.

"Само руководство "Авангарда" мне такого не говорило. Боб Хартли разговаривал со Свеном и сказал ему, что он показывал себя на тренировке и работал как профессионал, он его очень устраивает. То, что от него ждали большей результативности - это понятно каждому", - сказал Пилко.