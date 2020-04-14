Минспорт РФ предложил регионам согласовывать руководителей местных спортивных ведомств

Проект был представлен на совещаниях в формате видеоконференции министра спорта РФ Олега Матыцина с руководителями спортивных ведомств Уральского, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Соглашение предусматривает совместную реализацию мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни", а также внедрение на договорной основе механизма согласования с Минспортом кандидатур на должность региональных руководителей в области физической культуры и спорта.

ТАСС, 14 апреля. Министерство спорта РФ разработало проект соглашения с регионами о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Матыцин провел совещания с региональными руководителями в области физкультуры и спорта

"Новое соглашение позволит укрепить взаимодействие в сфере физической культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, усилить ответственность министерства спорта и субъектов РФ в части выполнения своих обязательств. Это касается, прежде всего, реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года", - сказал Матыцин.

Помимо этого, в проекте соглашения говорится о координации деятельности в области противодействия допингу, о создании условий для экономического стимулирования и финансирования субъектов РФ для развития физической культуры и спорта, импортозамещении в спортивной индустрии и поддержке отечественных производителей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.