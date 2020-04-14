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КХЛ

Агент: хоккеист Салак был доволен рижским "Динамо", но клуб не сделал нового предложения

Игорь Парашкин отметил, что у клуба есть другие селекционные приоритеты по поиску вратаря

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чешский вратарь Александр Салак был рад выступать в рижском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", но не получил предложения о новом контракте. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Игорь Парашкин.

Действующий контракт 33-летнего Салака с "Динамо" истекает 30 апреля. Трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая. Ранее во вторник Парашкин сообщил ТАСС о том, что чешский голкипер покинет рижское "Динамо" по истечении соглашения. Позднее Салак в своем Instagram отметил, что шокирован словами своего агента.

"Смысл в том, что первое заявление поняли не совсем правильно. Я только что разговаривал с Салаком, и он сказал, что многие восприняли это так, как будто он сам отказался играть в рижском "Динамо". Салак с удовольствием остался бы в Риге, он был всем доволен. Но клуб не сделал ему предложение, у "Динамо" другие селекционные приоритеты по поиску вратаря", - пояснил Парашкин.

В завершившемся регулярном чемпионате Салак провел 32 матча, в которых одержал восемь побед, дважды сыграв "на ноль". Чешский вратарь пропускал в среднем по 2,52 шайбы за игру и отражал 91,2% бросков. Рижское "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф.

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