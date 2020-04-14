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Влияние коронавируса на спорт

Организаторы "Тур де Франс" подтвердили, что веломногодневка будет перенесена

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля

ТАСС, 14 апреля. Организаторы престижной веломногодневки "Тур де Франс" подтвердили, что гонка будет отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал NBC.

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Ранее издание L'Equipe сообщило, что перенос связан с решением президента Франции Эмманюэля Макрона о продлении режима самоизоляции до 11 мая, а также о запрете на проведение массовых мероприятий до середины июля.

"Провести "Тур де Франс" в установленные сроки невозможно, поэтому мы консультируемся с Международным союзом велосипедистов (UCI) для того, чтобы найти новые даты", - заявили организаторы веломногодневки.

Ранее генеральный директор гонки Кристиан Прюдомм отмечал, что не рассматривает вариант полной отмены гонки или проведения ее без зрителей. 13 марта из-за пандемии была отложена веломногодневка "Джиро д'Италия".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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