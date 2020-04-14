Женский футбольный клуб "Звезда-2005" вернулся в Россию при содействии Минспорта РФ

ТАСС, 14 апреля. Женский футбольный клуб "Звезда-2005" (Пермский край) и сборная Красноярского края по триатлону вернулись в Россию при содействии Министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Звезда-2005" проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса она пребывала в отеле на карантине. Также на вынужденном карантине после сборов в Турции находились 11 триатлонистов из Красноярского края. Отмечается, что министерство спорта обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе "Озеро Круглое" для прохождения карантина в 14 дней.

"Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации", - говорится в сообщении ведомства.

"Звезда-2005" была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007-2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), финалистом Кубка УЕФА (2009).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.