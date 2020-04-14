Двукратный обладатель Кубка Стэнли Крис Верстиг объявил о завершении карьеры

ТАСС, 14 апреля. Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Крис Верстиг завершил игровую карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

"Какая же получилась история, а ведь, когда я был ребенком из Северного Летбриджа [провинция Альберта, Канада], который играл на улице, я только и мог мечтать, чтобы попасть в НХЛ, - сказал 33-летний Верстиг. - Я многое воспринимал как должное, когда там оказался, но всегда с уважением относился к партнерам по команде и сотрудникам клубов, за которые играл. Все они оказали огромное влияние на мою жизнь".

Верстиг был выбран "Бостоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пятом раунде под общим 134-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ канадский нападающий провел 643 матча, набрав 358 (149 шайбы + 209 результативных передач) очков, в 93 матчах плей-офф он набрал 48 (18+30) очков. В североамериканской лиге он выступал за "Чикаго", "Торонто", "Филадельфию", "Флориду", "Каролину", "Лос-Анджелес" и "Калгари". Дважды вместе с "Чикаго" он становился обладателем Кубка Стэнли (2010, 2015).

В сентябре 2018 года Верстиг перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". За омскую команду канадец провел 11 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков. После этого он выступал в шведском чемпионате за "Векше", в Американкой хоккейной лиге (АХЛ) за "Рокфорд" и в словацкой Экстралиге за "Нитру".