СМИ: главу испанской футбольной федерации подозревают в подделке документов

ТАСС, 14 апреля. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке документов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание ABC.

По информации источника, в декабре 2019 года Рубиалес пытался внести в список чрезвычайного общего собрания RFEF 19 человек, не связанных с организацией. Новые члены собрания имели бы право голоса на выборах президента RFEF, так Рубиалес надеялся обеспечить себе преимущество.

Административный трибунал по спорту (TAD) не позволил утвердить новый список членов общего собрания, после чего RFEF предложила сократить их число до пяти. Национальный спортивный совет правительства Испании одобрил данное предложение, однако документы по его решению были подделаны, а количество новых членов общего собрания RFEF осталось прежним.

Рубиалесу 42 года, пост президента RFEF он занимает с мая 2018 года.