{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

СМИ: Олейник вошел в предварительный список бойцов намеченного на 9 мая турнира UFC

Соперником россиянина должен стать бразилец Фабрисио Вердум
Алексей Олейник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который намечен на 9 мая. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил ESPN, что организация находится в процессе формирования списка боев для турнира, намеченного на 9 мая. Изначально он должен был пройти в Бразилии, однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие отменили. UFC намерен провести турнир, несмотря на пандемию. Уайт отказался раскрывать информацию о месте проведения, назвав его "Островом боев", также он сообщил, что локация будет готова в мае.

Соперником 42-летнего россиянина должен стать бразилец Фабрисио Вердум. Главным поединков турнира в предварительном списке значится бой за временный титул в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также организация наметила поединки между Генри Сехудо и Домиником Крузом, Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер, Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, Джереми Стивенсом и Кэлвином Каттаром, Грегом Харди и Йорганом де Кастро, Карлой Эспарзой и Мишель Уотерсон, Роналдо Соузой и Юраей Холлом, Висентом Луке и Нико Прайсом, Карол Розой и Брайс Митчелл. Бой между Дональдом Серроне и Энтони Петтисом стороны официально не согласовывали, однако между спортсменами есть устная договоренность.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений. Последний поединок бразилец проводил в 2018 году против россиянина Александра Волкова и проиграл нокаутом.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
СМИ: UFC намерен провести турнир на частном острове в мае
Глава организации Дэйна Уайт заявил, что "Остров боев" будет готов принять мероприятие в следующем месяце
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС