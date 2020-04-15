СМИ: Олейник вошел в предварительный список бойцов намеченного на 9 мая турнира UFC

ТАСС, 15 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который намечен на 9 мая. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил ESPN, что организация находится в процессе формирования списка боев для турнира, намеченного на 9 мая. Изначально он должен был пройти в Бразилии, однако из-за ситуации с распространением коронавируса мероприятие отменили. UFC намерен провести турнир, несмотря на пандемию. Уайт отказался раскрывать информацию о месте проведения, назвав его "Островом боев", также он сообщил, что локация будет готова в мае.

Соперником 42-летнего россиянина должен стать бразилец Фабрисио Вердум. Главным поединков турнира в предварительном списке значится бой за временный титул в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также организация наметила поединки между Генри Сехудо и Домиником Крузом, Амандой Нуньес и Фелисией Спенсер, Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, Джереми Стивенсом и Кэлвином Каттаром, Грегом Харди и Йорганом де Кастро, Карлой Эспарзой и Мишель Уотерсон, Роналдо Соузой и Юраей Холлом, Висентом Луке и Нико Прайсом, Карол Розой и Брайс Митчелл. Бой между Дональдом Серроне и Энтони Петтисом стороны официально не согласовывали, однако между спортсменами есть устная договоренность.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений. Последний поединок бразилец проводил в 2018 году против россиянина Александра Волкова и проиграл нокаутом.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.