Фигуристка Косторная назвала день переноса чемпионата мира самым грустным в жизни

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алена Косторная считает день переноса чемпионата мира 2020 года самым грустным в своей жизни. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

В марте нынешнего года в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. В настоящее время организация рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь.

"Я не поняла, что произошло. В один момент мы выходим на лед и я понимаю, что мы программы не катаем, многое другое не делаем. И после как-то уже свыклась с этой мыслью. Но первое время я до конца не осознавала. День, когда мы должны были вылетать, вторник, если я не ошибаюсь, наверное, самый грустный в нашей жизни. Мы понимаем, что вот-вот должен быть длинный перелет, которого мы так ждали, новая страна, все по-другому. Это именно то ощущение, из-за которого мы любим путешествовать. И тут мы понимаем, что ничего этого не будет, и с этим было так трудно смириться, что хотелось просто выйти и закричать: "Пожалуйста, выпустите нас! Так нечестно!" - рассказала спортсменка.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).