Косторная считает, что нужно ответственно соблюдать самоизоляцию, а не "ездить на шашлыки"

В марте нынешнего года в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса.

"Наверное, это надо воспринимать как должное, - сказала 16-летняя фигуристка. - Быть может, даже лучше, что нас не повезли на чемпионат мира, потому что был бы еще больший риск заболеть. Хорошо, мы бы заразились, но мы дети, мы перенесем, а вот у Саши (Трусовой - прим. ТАСС), к примеру, бабушка. Она приедет домой и тут же ее заразит".

Позднее в марте в России был введен ряд мер по предотвращению распространения инфекции, однако не все граждане отнеслись к ним серьезно. "Это вопрос безопасности, - отметила Косторная. - Почему кто-то должен подвергаться риску из-за того, что фигуристы решили, что конкретно им - надо? Никому не надо, а им надо! Это как с теми людьми, которые на шашлыки поехали".