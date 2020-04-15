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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Косторная рассказала, как тренирует прыжки в квартире во время самоизоляции

По словам спортсменки, у нее две тренировки в день
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алена Косторная в интервью ТАСС рассказала о своих домашних тренировках во время самоизоляции из-за пандемии.

В марте в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. Позднее в России в качестве профилактических мер были закрыты спортивные школы и катки, большинство спортсменов, включая фигуристов, перешли на домашнюю самоподготовку.

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"У меня две тренировки в день. Первую начинаю с бега, у меня есть беговая дорожка дома. Потом я иду в импровизированный зал, который представляет собой "разобранную" комнату, - сказала Косторная. - Там я прыгаю на "степах", на скакалке, делаю аксели - получается два с половиной оборота, больше вместить не выходит. Туры всякие, флипы, лутцы, риттбергеры - все, что не занимает много места. И обязательно подкачка".

"Вторую тренировку начинаю с балетного станка. Дальше отдельные упражнения на стопы, плюс у нас уже года два-три идет традиция использовать пуанты. Я сейчас занимаюсь еще и на пальцах. Потом - небольшая кардиотренировка, плюс заминаюсь и растягиваюсь", - добавила она.

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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