Чемпионка Европы Косторная рассказала, что считает себя далеко не идеальной фигуристкой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Чемпионка Европы россиянка Алена Косторная критично относится к себе и не считает себя идеальной фигуристкой. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Мешает, когда называют идеальной. Никто не идеален, а я - уж тем более, - сказала 16-летняя Косторная. - Наверное, ни к кому не было столько претензий, сколько ко мне. И они взялись не просто так, я правда понимаю, что где-то я очень сильно "косячу". Со мной не соскучишься. Поэтому эта идеальность - действительно просто образ".

Косторная дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. Она выиграла все турниры на международном уровне, завоевав золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате Европы. Единственным турниром в сезоне, на котором ей не удалось занять первое место, стал чемпионат России. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме выступлений (247,59).