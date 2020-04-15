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Футбол в России

ФК "Армавир" снялся с первенства ФНЛ

На момент приостановки сезона из-за коронавируса клуб занимал 12-е место в турнирной таблице
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Футбольный клуб "Армавир" снялся с первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения первенства Олимп - ФНЛ Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК "Армавир" с первенства", - приводит комментарий президента клуба Валентина Климко пресс-служба.

На момент приостановки нынешнего сезона из-за коронавируса "Армавир" занимал 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 27 матчах.

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