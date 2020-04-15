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Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной России по боксу заявил, что вылечился после заражения коронавирусом

Антон Кадушин заразился коронавирусом во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне
Антон Кадушин (слева) AP Photo/Andrei Golovanov
Описание
Антон Кадушин (слева)
© AP Photo/Andrei Golovanov

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин выздоровел после заражения новым коронавирусом. Об этом специалист сообщил ТАСС.

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"Сейчас дозвонился до моей поликлиники, там сказали, что данных по мне нет, - сказал Кадушин. - Значит, официально я выздоровел. Сегодня-завтра ко мне придет терапевт и напишет справку о том, что я официально выписан. Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный".

"Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте", - добавил специалист.

Кадушин заразился коронавирусом во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне, который был прерван из-за пандемии в марте. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.

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