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Футбол в Англии

Канчельскис стал лучшим российским футболистом в чемпионате Англии по версии beIN Sports

Вторым в списке стал Андрей Аршавин, третьим - Алексей Смертин

ТАСС, 15 апреля. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис признан лучшим из россиян, игравших в Английской премьер-лиге (АПЛ), по версии телеканала beIN Sports. Рейтинг представлен на сайте телеканала.

Канчельскис выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год, став с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Европы, дважды выиграл Суперкубок Англии. В 1995-1997 годах Канчельскис представлял ливерпульский "Эвертон". Всего в АПЛ полузащитник провел 151 матч, забив 45 голов и отдав 10 голевых передач.

Вторым в списке стал Андрей Аршавин, перешедший в 2009 году из санкт-петербургского "Зенита" в лондонский "Арсенал". За пять сезонов в АПЛ нападающий провел 105 матчей, отметившись 23 голами и 27 голевыми передачами. Помимо этого, Аршавин запомнился многим болельщикам четырьмя забитыми мячами в гостевом матче против "Ливерпуля" (4:4).

Третьим среди россиян признан Алексей Смертин, выступавший в Англии за "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". С "Челси" под руководством Жозе Моуринью игрок стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. В чемпионате Англии опорный полузащитник провел 82 матча, записав на свой счет два забитых мяча.

Четвертое место занял Роман Павлюченко. На протяжении четырех сезонов форвард выступал за лондонский "Тоттенхэм", забив в 78 матчах чемпионата 21 мяч.

Последним в списке стал защитник Юрий Жирков, перешедший в лондонский "Челси" в 2009 году из московского ЦСКА. В 29 матчах в АПЛ Жирков отдал семь голевых передач, он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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