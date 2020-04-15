Александр Полинский возглавил управление спортмероприятий Минспорта РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Александр Полинский возглавил управление по организации и проведению спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. Об этом Полинский сообщил ТАСС.

"Назначение состоялось. Приказ министра подписан", - сказал Полинский.

Ранее управление возглавлял президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов, который продолжит работу в ФФР.

Полинский с 2002 по 2019 год работал генеральным директором Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий (ДСЗМ) Москвы. Также Полинский был директором международного хоккейного турнира на призы газеты "Известия" (также носил название "Кубок Балтики", в настоящий момент - Кубок Первого канала), а с 1999 по 2002 год занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу.