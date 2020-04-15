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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов заявил, что сосредоточит силы на федерации фристайла после ухода из Минспорта РФ

В среду стало известно, что он покинул пост руководителя управления по организации и проведению спортивных мероприятий Минспорта
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Алексей Курашов в беседе с ТАСС заявил, что после ухода с руководящей должности в Министерстве спорта РФ сосредоточит силы на работе президента Федерации фристайла России (ФФР).

В среду стало известно, что Курашов покинул пост руководителя управления по организации и проведению спортивных мероприятий Минспорта, который занимал с апреля 2019 года. Его сменил Александр Полинский.

"У меня планы не менялись. Я как занимался, так и занимаюсь развитием фристайла. Уход был по собственному желанию, на это были субъективные причины", - сказал Курашов.

В январе Олег Матыцин сменил Павла Колобкова на посту министра спорта РФ. Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с 2016 года.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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