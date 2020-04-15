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Бокс

Боксер Гассиев надеется на реванш с Усиком в супертяжелом весе

Россиянин проиграл украинцу в финале Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев надеется провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе. Об этом Гассиев заявил ТАСС.

Гассиев проиграл Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. Позднее россиянин объявил о переходе в супертяжелый вес. Также на одну весовую категорию выше поднялся и Усик.

"Надеюсь, что реванш состоится и все встанет на свои места. Как и должно было быть", - сказал Гассиев.

Всего на счету бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (18 нокаутом) и одно поражение. В активе 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец благодаря победе над Гассиевым стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса WBA, IBF, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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