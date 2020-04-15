{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Гассиев заявил, что даже не думал о завершении карьеры

Россиянин не выходил на ринг с июня 2018 года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев не думал о завершении карьеры, несмотря на двухлетний перерыв. Об этом Гассиев заявил ТАСС.

На эту тему
Боксер Гассиев надеется на реванш с Усиком в супертяжелом весе

"Единственная мысль, которая приходила в голову, - это поскорее вернуться, провести бой и радовать своих болельщиков. В сглазы и прочее я не верю", - сказал Гассиев.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг. Он несколько раз должен был дебютировать в супертяжелом весе, однако поединки каждый раз откладывались. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Конькобежец Кулижников помог развезти продукты пенсионерам во время режима самоизоляции
25-летний спортсмен помог пенсионерам в Коломне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС