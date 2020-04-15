Боксер Гассиев заявил, что даже не думал о завершении карьеры

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев не думал о завершении карьеры, несмотря на двухлетний перерыв. Об этом Гассиев заявил ТАСС.

"Единственная мысль, которая приходила в голову, - это поскорее вернуться, провести бой и радовать своих болельщиков. В сглазы и прочее я не верю", - сказал Гассиев.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг в июле 2018 года единогласным решением судей. После этого россиянин не выходил на ринг. Он несколько раз должен был дебютировать в супертяжелом весе, однако поединки каждый раз откладывались. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.