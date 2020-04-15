Глава ФНЛ призвал не делать выводов о судьбе других клубов после снятия "Армавира"

В среду клуб из Краснодарского края объявил о снятии с первенства Олимп-ФНЛ в связи с тем, что не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21. ФНЛ - второй уровень профессионального футбола в России. Все футбольные соревнования в стране приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии. "Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб занимал 12-е место в турнирной таблице.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов призвал не делать выводов в отношении других клубов после объявления "Армавира" о снятии с первенства. Об этом Ефремов рассказал ТАСС.

"Хочу призвать не делать в связи со случившимся выводов и прогнозов в отношении других клубов. Работа по преодолению кризиса ведется, предпринято много конструктивных действий. Завтра нам предстоит очередное плановое общение в режиме телеконференции в формате общего собрания, но с поправкой на сегодняшние реалии. По его итогам мы получим самую свежую информацию о состоянии дел в каждом отдельном случае и об эффективности оговоренных ранее и предпринятых мер", - отметил Ефремов.

"Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора "Армавира" не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении", - пояснил президент ФНЛ.

Ефремов также выразил надежду на то, что у "Армавира" появятся средства на дальнейшее содержание клуба. "Несмотря на то, что команда не входила в число лидеров Олимп-ФНЛ, на протяжении всей своей истории это был динамично развивающийся клуб, руководители которого всегда видели своей задачей не только достижение спортивного результата, но и развитие инфраструктуры, а также привлечение болельщиков на трибуны. Что не так просто делать в условиях высочайшей конкуренции в Краснодарском крае. Поэтому хочу выразить надежду, что в будущем у армавирцев, которые на протяжении пяти лет финансировались исключительно на частные средства Олега Мкртчана и - до настоящего времени - Джевана Челоянца, появится новый инвестор, который сможет продолжить начатое".

Также президент ФНЛ заявил, что все изменения в турнирной таблице ФНЛ в соответствии с регламентом турнира будут отражены после получения от "Армавира" официального уведомления о прекращении участия в первенстве.