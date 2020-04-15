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КХЛ

Московский ХК "Динамо" продлил контракт с главным тренером Крикуновым

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на один сезон
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал новый контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 69-летним специалистом рассчитано на один сезон.

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"Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате, полностью устроили руководство клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды. До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды", - заявил генеральный директор клуба Евгений Кривопусков, комментарий которого приводит пресс-служба.

Крикунов возглавляет команду с октября 2018 года, в сезоне-2018/19 под его руководством "Динамо" вышло во вторую стадию плей-офф, где уступило в серии со счетом 1-4 будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. В прошлом сезоне "Динамо" также вышло во второй раунд, где должно было встретиться с ЦСКА, но турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате клуб занял четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл "Спартак" (4-2).

До этого Крикунов возглавлял "Динамо" с 2004 по 2008 год, став с клубом чемпионом страны (2005). Специалист также возглавлял сборную России с 2005 по 2006 год. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата мира 2005 года в Вене, а также заняла четвертое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

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