Тренер "Автомобилиста" Питерс заявил, что работа в КХЛ будет для него большим вызовом

В среду "Автомобилист" объявил о подписании двухлетнего контракта с 55-летним канадским специалистом. Последним местом работы Питерса был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", который он тренировал с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года. Также он возглавлял "Каролину" и работал помощником главного тренера в "Детройте", руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды сборной США (1:4).

ТАСС, 15 апреля. Новый главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Билл Питерс отметил, что работа в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) станет для него большим вызовом в карьере. Об этом Питерс рассказал на видеоконференции.

"Я постараюсь прилететь в Россию как можно раньше, сейчас полностью сосредоточен на подготовке к работе в Екатеринбурге. Будущее часто бывает непредсказуемым, сейчас я думаю только о работе в "Автомобилисте" и не думаю о будущем и других вариантах. Работа в КХЛ будет для меня большим вызовом, поработать в другом чемпионате с другим стилем. Я намерен отработать свой контракт в течение двух сезонов", - отметил Питерс.

"На протяжении последних трех недель я смотрел много матчей КХЛ и увидел много очень обученных команд с хорошими глубокими составами. Немножко необычным было то, что размеры площадок варьируются. Индивидуальными качествами ряда игроков я был удивлен в хорошем плане. У меня есть понимание, с кем из игроков надо продлить контракты, и по потенциальным новичкам", - добавил тренер.

В составе "Автомобилиста" в прошлом сезоне выступал двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, действующий контракт которого истекает 30 апреля. "Последний раз я видел Дацюка на чемпионате мира 2016 года, до сегодняшнего дня мы не контактировали. Я знаю, что у нескольких игроков 30 апреля истекают контракты. До той даты или позже Павел должен принять решение по своему будущему", - сказал Питерс.

Канадский специалист также отметил высокий уровень игры в КХЛ. "Всегда был уверен в том, что в КХЛ очень много квалифицированных хоккеистов, как российских, так и иностранных. КХЛ является второй по силе лигой мира и пытается сокращать разницу с НХЛ. Я обсудил возможности работать в КХЛ с некоторыми хоккеистами, с которыми сталкивался и которые успели поиграть в России", - заключил Питерс.