{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер "Автомобилиста" Питерс заявил, что работа в КХЛ будет для него большим вызовом

В среду "Автомобилист" объявил о подписании двухлетнего контракта с 55-летним канадским специалистом
Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс AP Photo/Karl B DeBlaker)
Описание
Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс
© AP Photo/Karl B DeBlaker)

ТАСС, 15 апреля. Новый главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Билл Питерс отметил, что работа в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) станет для него большим вызовом в карьере. Об этом Питерс рассказал на видеоконференции.

В среду "Автомобилист" объявил о подписании двухлетнего контракта с 55-летним канадским специалистом. Последним местом работы Питерса был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", который он тренировал с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года. Также он возглавлял "Каролину" и работал помощником главного тренера в "Детройте", руководил сборной Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды сборной США (1:4).

На эту тему
Обвиненный в расизме канадский тренер Питерс возглавил клуб КХЛ "Автомобилист"

"Я постараюсь прилететь в Россию как можно раньше, сейчас полностью сосредоточен на подготовке к работе в Екатеринбурге. Будущее часто бывает непредсказуемым, сейчас я думаю только о работе в "Автомобилисте" и не думаю о будущем и других вариантах. Работа в КХЛ будет для меня большим вызовом, поработать в другом чемпионате с другим стилем. Я намерен отработать свой контракт в течение двух сезонов", - отметил Питерс.

"На протяжении последних трех недель я смотрел много матчей КХЛ и увидел много очень обученных команд с хорошими глубокими составами. Немножко необычным было то, что размеры площадок варьируются. Индивидуальными качествами ряда игроков я был удивлен в хорошем плане. У меня есть понимание, с кем из игроков надо продлить контракты, и по потенциальным новичкам", - добавил тренер.

В составе "Автомобилиста" в прошлом сезоне выступал двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, действующий контракт которого истекает 30 апреля. "Последний раз я видел Дацюка на чемпионате мира 2016 года, до сегодняшнего дня мы не контактировали. Я знаю, что у нескольких игроков 30 апреля истекают контракты. До той даты или позже Павел должен принять решение по своему будущему", - сказал Питерс.

Канадский специалист также отметил высокий уровень игры в КХЛ. "Всегда был уверен в том, что в КХЛ очень много квалифицированных хоккеистов, как российских, так и иностранных. КХЛ является второй по силе лигой мира и пытается сокращать разницу с НХЛ. Я обсудил возможности работать в КХЛ с некоторыми хоккеистами, с которыми сталкивался и которые успели поиграть в России", - заключил Питерс.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Глава ОКР Поздняков рассказал о работе в режиме самоизоляции
По словам Поздянкова, его личная жизнь не очень сильно отличается от жизни большинства соотечественников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС