Хоккеист Доус покинет "Автомобилист"

ТАСС, 15 апреля. Нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Найджел Доус покинет команду по истечении действующего контракта. Об этом на видеоконференции сообщил директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

Действующее соглашение Доуса рассчитано до 30 апреля.

"С Найджелом Доусом мы прощаемся, это я могу сказать точно, - сказал Рябков. - У нас планов по продлению контракта с ним не было, у Найджела тоже были свои планы. С Питерсом это никак не обсуждалось, это произошло раньше".