СМИ: исполком Международной федерации тяжелой атлетики проголосовал за отстранение Аяна

ТАСС, 15 апреля. Большинство членов исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) проголосовало за полное отстранение Тамаша Аяна от должности президента организации. Об этом сообщает телеканал ARD .

Голосование было инициировано исполняющей обязанности главы организации американкой Урсулой Папандреа. Окончательное решение по итогам голосования должно быть утверждено позднее генеральной ассамблеей организации.

В начале января ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Из-за скандала Аян был отстранен от своей должности на 90 дней, Папандреа стала исполняющей обязанности президента организации.

Расследование по делу о коррупции возглавил руководивший ранее следствием по делу о допинге в российском спорте канадец Ричард Макларен. Решение о назначении комиссии под его руководством было одобрено исполкомом IWF.