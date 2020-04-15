Питерс заявил, что хотел бы видеть Дацюка в составе "Автомобилиста" в следующем сезоне КХЛ

Действующий контракт 41-летнего Дацюка, который является капитаном команды, истекает 30 апреля.

"Павел - элитный игрок с невероятным интеллектом и одним из самых креативных подходов к хоккею, - отметил Питерс. - Я хотел бы видеть Дацюка в команде, это было бы большим бонусом для нас. Надеюсь, что разговор с Павлом и его агентом будет вестись, буду рад, если этот разговор увенчается успехом".