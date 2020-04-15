Позиция ОКР по делу WADA и РУСАДА будет представлена в CAS до конца апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Адвокаты представят позицию Олимпийского комитета России (ОКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до конца апреля. Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Станислав Поздняков. 9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. ОКР участвует в процессе в качестве третьей стороны.

"Большинство участников настроены позитивно по отношению к России. Поэтому сейчас время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу, чтобы закрыть этот вопрос. Со сдержанным оптимизмом смотрим на это. Позицию ОКР наши адвокаты представят в CAS до конца апреля, в соответствии с графиком", - отметил глава ОКР. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. "Я надеюсь, что позиция CAS будет более позитивна, чем предрекают некоторые наши коллеги. Но хочу сказать, что комментаторы, которые говорят, что мы "загремим" на три Олимпиады, делают это голословно, не обладая информацией. Суть претензий WADA - наложение санкций на период двух Олимпийских игр, зимних и летних. Хочу уверить, что даже в худшем варианте не рассматриваются санкции на три Олимпиады", - отметил Поздняков. CAS собирался провести слушания по делу WADA и РУСАДА не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщал ТАСС, что слушания пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля. Позиция ОКР по российскому процессу укрепилась Поздняков считает, что позиция ОКР в вопросе отстаивания интересов российских спортсменов в CAS укрепилась.

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