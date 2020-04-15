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Влияние коронавируса на спорт

Поздняков считает, что чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году проведен не будет

Турнир должен был пройти в марте в Монреале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Перенесенный чемпионат мира по фигурному катанию не будет проведен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В марте нынешнего года в Монреале должен был состояться чемпионат мира по фигурному катанию, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. В настоящее время ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь нынешнего года, но только в том случае, если эпидобстановка в мире улучшится.

"Наши коллеги из зимних видов спорта сезон закончили, к сожалению, по ряду наших любимых видов спорта - хоккею, фигурному катанию - чемпионаты мира не были проведены и уже не будут, - сказал Поздняков. - В ближайшие месяцы, когда пандемия позволит согражданам выходить на улицы, начнется тренировочный процесс, заработают спортивные базы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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