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Перенос Олимпиады в Японии

Поздняков: решение отменить Олимпиаду в Токио убило бы мечту десятков тысяч спортсменов

Игры были на год перенесены
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Решение отменить Олимпийские игры в Токио убило бы мечту десятков тысяч спортсменов во всем мире. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Я спортсмен, который участвовал во многих Олимпийских играх, - сказал Поздняков. - Как у спортсмена у меня всегда была мечта участвовать и побеждать на Олимпиаде. Я всю жизнь посвятил достижению целей спорта высших достижений. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичПеренос Олимпиады в Японии
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