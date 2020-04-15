Поздняков: решение отменить Олимпиаду в Токио убило бы мечту десятков тысяч спортсменов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Решение отменить Олимпийские игры в Токио убило бы мечту десятков тысяч спортсменов во всем мире. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Я спортсмен, который участвовал во многих Олимпийских играх, - сказал Поздняков. - Как у спортсмена у меня всегда была мечта участвовать и побеждать на Олимпиаде. Я всю жизнь посвятил достижению целей спорта высших достижений. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.