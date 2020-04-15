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Влияние коронавируса на спорт

ОКР может организовать празднование Международного олимпийского дня в онлайн-режиме

Он отмечается ежегодно 23 июня
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает вариант проведения Международного олимпийского дня в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Когда мы начинали беседу, в нашем сложном уравнении появилось одно известное - дата проведения Игр, остальные переменные пока неизвестны, - сказал Поздняков. - Ближайшее мероприятие, которое должно было состояться, - Международный олимпийский день, он проводится ежегодно в конце июня, сейчас мы смотрим, как сместить эту дату. Может, на месяц позднее, может, и в режиме онлайн. Это для нас новая история, мы пока сами не очень хорошо понимаем, как это реализовать".

Международный олимпийский день был утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1948 году. Он отмечается ежегодно 23 июня.

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Влияние коронавируса на спорт
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