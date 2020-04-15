Футболисты "Ювентуса" Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

У Ругани заражение было выявлено 12 марта, защитник стал первым игроком из чемпионата Италии, у которого был обноружен коронавирус. У Матюиди инфекция была выявлена 17 марта.

"Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции", - говорится в сообщении пресс-службы "Ювентуса".

В текущем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, Матюиди провел 31 матч в разных турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. В составе "Ювентуса", за который футболист выступает с лета 2017 года, он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Франции он провел 84 матча, забив девять мячей, стал вице-чемпионом Европы 2016 года во Франции и чемпионом мира 2018 года в России.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года, вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом страны, трижды - обладателем Кубка Италии и дважды - суперкубка. Всего он провел за "Ювентус" 94 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав одну результативную передачу. В составе национальной сборной Италии защитник провел семь матчей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 168 тыс. случаев заражения, более 21 тыс. человек умерли.