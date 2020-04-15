Голиков: ревизия в Союзе биатлонистов России может повлечь отставку Драчева

Финансовый аудит должен быть завершен до 30 апреля 2020 года. Сейчас проверяется деятельность организации начиная с избрания Драчева президентом в мае 2018 года.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Финансовый аудит деятельности Союза биатлонистов России (СБР) может завершиться тем, что ревизионная комиссия созовет внеочередную конференцию с целью избрания нового президента организации. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

"Такой вариант возможен, поскольку он находится в рамках закона, в уставе прописано, что внеочередная отчетно-выборная конференция СБР может быть созвана по инициативе контрольно-ревизионной комиссии", - сказал Голиков.

"Этот вариант гораздо проще с точки зрения временных и финансовых затрат. Сейчас надо подождать - осталось две недели. В зависимости от результатов работы комиссии будет принято то или иное решение", - сказал Голиков.

Ранее исполнительный директор СБР заявил, что намерен добиться созыва внеочередной конференции для избрания нового президента организации. Правом на созыв конференции обладают правление СБР и региональные федерации. Поскольку правление высказало поддержку Драчеву, Голиков намеревался убедить в необходимости ее проведения больше половины региональных федераций, чего требует устав СБР.

Ревизионная комиссия проверяет информацию о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву, который в СБР числился главным специалистом по снабжению, однако, по утверждению Голикова, являлся личным водителем жены Драчева. Кроме того, проверяют информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки и Минспортом России. На время аудита полномочия Голикова были приостановлены.