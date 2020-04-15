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КХЛ

ХК "Авангард" продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым на один год

Руководство клуба считает, что в сезоне-2019/20 голкипер сумел проявить себя
Эмиль Гарипов (слева) Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Эмиль Гарипов (слева)
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

Новое соглашение с 28-летним голкипером рассчитано до окончания сезона-2020/21.

"В прошедшем сезоне Гарипов сумел использовать свой шанс, - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. - Он пришел в нашу команду без игровой практики, сразу показал максимальное желание и готовность работать, упорно тренировался. И в своих матчах отлично проявил себя. О новом контракте мы договорились легко, потому что желание продолжить сотрудничество было обоюдным".

Гарипов перешел в "Авангард" в 2019 году, в сезоне-2019/20 сыграл за клуб 11 матчей, в которых пропустил 16 шайб, имея процент отраженных бросков 92,7. Ранее голкипер выступал за казанский "Ак Барс" и "Нефтяник" из Альметьевска. Гарипов в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина и участником Матча звезд КХЛ, также в его активе золотые медали молодежного чемпионата мира - 2011 и Универсиады-2011 и серебряная награда юниорского ЧМ-2009.

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