Фигуристка Медведева останется послом сборной России на Олимпийских играх в Токио

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Карантин для всех нас - очень сложное время, особенно когда ты привык к нагрузкам, а твое тело требует тренировок, - сказала Медведева. - Но пандемия рано или поздно закончится, и все мы вернемся на большие арены. Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами там увидимся. Я остаюсь послом сборной России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения, все будет хорошо".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.