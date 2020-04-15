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Перенос Олимпиады в Японии

Фигуристка Медведева останется послом сборной России на Олимпийских играх в Токио

Двукратная чемпионка мира пожелала всем спортсменам здоровья, сил и терпения
Евгения Медведева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева останется послом сборной России на летних Олимпийских играх в Токио. Комментарий фигуристки приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Карантин для всех нас - очень сложное время, особенно когда ты привык к нагрузкам, а твое тело требует тренировок, - сказала Медведева. - Но пандемия рано или поздно закончится, и все мы вернемся на большие арены. Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами там увидимся. Я остаюсь послом сборной России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения, все будет хорошо".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

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Перенос Олимпиады в Японии
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Перенос Олимпиады в Японии
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