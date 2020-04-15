Плющенко считает, что решение по будущему ЧМ нужно принимать с учетом мнений фигуристов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Решение по переносу или отмене чемпионата мира нужно принимать с учетом мнений фигуристов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был состояться в марте в Монреале, но Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса. В настоящее время ISU рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь нынешнего года, но только в том случае, если эпидобстановка в мире улучшится.

"Ясности по вопросу сейчас нет. У нас, как и у всех, было запланировано немало подготовительной работы, сборов, - сказал Плющенко. - Но для начала всем надо выйти здоровыми из этой ситуации, и только потом садиться и обсуждать все это со спортсменами. Все в одинаковой обстановке, но руки опускать нельзя - все это рано или поздно закончится".

"Пока нет никакой конкретики, спортсменам остается расслабиться и ждать, тренироваться дома, не терять форму, делать ОФП, прыгать, скакать, делать туры - двойные, тройные, качать пресс, спину, делать растяжки. А дальше, когда мы выйдем из этой истории, можно уже будет принимать решения по этапам и финалу Гран-при, по челленджерам, по чемпионатам", - считает Плющенко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.