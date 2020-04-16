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Влияние коронавируса на спорт

"Будет очень больно". Что ждет футбольную Европу после пандемии

© REUTERS/Massimo Pinca
Пауза в мировом футболе может изменить устоявшиеся в последние годы финансовые правила игры. Топ-клубам придется стать экономнее, маленькие команды рискуют оказаться на грани банкротства

В марте пандемия приостановила большинство футбольных турниров за два месяца до их завершения. Международная федерация футбола (ФИФА), а также конфедерации в непрерывном режиме ведут работу над стратегией, которая позволит не допустить кризиса. СМИ ежедневно делятся инсайдами о сценариях возобновления тех или иных турниров. Безусловно, приоритетом спортивного сообщества остается здоровье участников соревнований и болельщиков. Но футбол — это уже давно не просто спорт, это крупнейший рынок, для которого крайне важно, чтобы сезон был доигран.

Финансовое положение европейских и российских клубов

На фоне пандемии футбольные клубы, как самые успешные, например "Реал" и "Барселона", так и гораздо более скромные, идут на понижение зарплаты игрокам. В чемпионате России о сокращении зарплатной ведомости объявили 12 из 16 клубов. Этот шаг вполне очевиден: команды не проводят матчей, следовательно, не приносят дохода, при этом расходы никуда не делись.

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В начале года УЕФА выложил отчет, в котором была представлена динамика доходов клубов и их расходов на зарплаты с 2009 по 2018 год. Согласно документу, зарплатный фонд в этот период составлял порядка 60% от доходов. При этом в 2018 году впервые за шесть лет совокупный рост зарплат обошел суммарный рост доходов (€1,2 млрд против €1 млрд).

На пятерку ведущих европейских чемпионатов (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция) из этих €1,2 млрд приходится €1,01 млрд. Таким образом, именно эти турниры окажутся в самом незавидном положении, если сезон не возобновится и лигам придется компенсировать средства, полученные, в частности, от продажи телевизионных прав. Для наглядности: у лидера рынка, чемпионата Англии, в 2018 году доход от телевидения составил €2,86 млрд, в результате чего каждый клуб в среднем гарантировал себе €143,2 млн. ТВ-доля от всех доходов составила внушительные 53%, в замыкающем топ-5 чемпионате Франции этот показатель — 37%. Таким образом, для этой пятерки лиг вопрос завершения сезона-2019/20 в большей степени является финансовым, нежели спортивным. Терпеть многомиллионные убытки их руководители не настроены.

В чемпионате России ситуация несколько иная: клубы дотационные и в основной массе финансируются крупными компаниями или регионами. Доля реальных коммерческих контрактов и доходов от телетрансляций в бюджете сравнительно невелика. К примеру, в 2018 году доля от продажи прав на показ составила в среднем 4% от общего дохода клубов. В таких условиях жизнь клубов после пандемии во многом станет зависеть от того, насколько владельцам и региональным властям будет целесообразно продолжать вкладывать средства в российский футбол, в какой степени пандемия заставит их перераспределить бюджеты.

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Большинство руководителей клубов РПЛ пока воздерживаются от прогнозов относительно влияния пандемии на финансирование футбола. Владелец "Спартака" Леонид Федун в разговоре с ТАСС сделал лаконичный прогноз: "Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать".

Эффект пандемии заметен уже сейчас. 1 апреля стало известно, что выступающий в Футбольной национальной лиге владивостокский "Луч" потеряет профессиональный статус и прекратит участие во втором по силе дивизионе российского футбола. Две недели спустя о снятии с первенства объявил "Армавир" из Краснодарского края.

В дальнейшем число клубов, которые откажутся от продолжения выступлений, может продолжить расти. Многие урежут бюджеты и, как следствие, амбиции. В последнее время и без того наметился дефицит команд, желающих пойти на повышение в классе, как это ни парадоксально. Это объясняется пропастью в уровне и финансовых возможностях клубов различных дивизионов. Теперь эта пропасть вырастет еще. Вот и по мнению спортивного юриста Михаила Прокопца, пандемия в долгосрочной перспективе сыграет на руку богатым клубам. При этом специалист отметил, что пострадавшими в той или иной мере окажутся все команды. "Если соревнования не будут доиграны, финансовые потери будут серьезными, это будет связано с непоступлением денег от трансляций, спонсоров, match-day и так далее, — сказал он ТАСС. — Понятно, что, как и в обычной экономике, если у тебя нет денег, ты их и тратить не можешь. Те клубы, которые финансово прилично себя чувствуют, конечно, выиграют от этого: многие клубы будут испытывать финансовые трудности, банкротиться, и их ценные футболисты могут быть приобретены за достаточно скромные суммы. В этой ситуации богатые будут богатеть, а бедные будут беднеть".

С мнением Прокопца согласен еще один спортивный юрист, Юрий Зайцев. "Уже появляются клубы, которые объявляют о том, что они будут банкротиться. Думаю, что расслоение между богатыми клубами и бедными неизбежно. Богатые клубы проседают, но им проще будет потом набрать ход", — отметил он.

Что будет с контрактами игроков

Остается нерешенным вопрос контрактов футболистов, рассчитанных до лета 2020 года. На данный момент ФИФА ограничилась заявлением о том, что работа в этом плане ведется. При этом Reuters, ссылаясь на документ головной структуры, сообщило, что сроки трансферных окон могут быть изменены, а клубам будет предложено использовать автоматическое продление контрактов.

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Многие игроки оказываются в подвешенном состоянии. Летнее трансферное окно должно было открыться в июле и закрыться 31 августа, но теперь сроки наверняка будут скорректированы. По мнению португальского агента Паулу Барбозы, если сезон будет продолжен, то летнего периода дозаявок в европейском футболе не будет. "Со стороны ФИФА есть желание продлить сезон, и если так произойдет, тогда окна летом не будет. Если оно все-таки будет, эта ситуация, конечно же, существенно скажется. Даже клубы, у которых есть финансовые возможности, не знают, каким точно будет бюджет. Думаю, клубы будут очень осторожно делать какие-то вложения, учитывая то, что по крайней мере до лета ничего не ясно", — сказал собеседник агентства.

В условиях рецессии трансферы, сопоставимые с переходом Неймара из "Барселоны" во французский ПСЖ за €222 млн при зарплате €36,8 млн в год, прекратятся. По мнению Зайцева, темпы восстановления экономики напрямую повлияют на то, какие контракты будут предложены футболистам. "На текущий момент клубы не говорят о сокращении зарплаты в будущем, — отметил спортивный юрист. — Все будет зависеть от экономической ситуации, как быстро экономика восстановится от кризиса. Если быстро, то, думаю, никакого понижения зарплат не будет, если нет, деньги будут направляться в другие отрасли, и это повлечет за собой сокращение доходов клубов, а вслед за этим и сокращение зарплат игроков".

В данном вопросе Михаил Прокопец не согласился с коллегой. По его предположению, о рекордных трансферах речи идти не будет, но за топовых футболистов по-прежнему продолжат платить крупные суммы. "Если у "Боруссии" Джейдона Санчо хотели купить за €100 млн, за столько его и продадут, потому что это уникальный талант, — сказал он. — Уменьшится количество трансферов, увеличится число сделок нефинансового характера. Я имею в виду обмен футболистов. Очевидно, что, если сейчас клубы просят футболистов снизить зарплату, это значит, что у них свободных денег нет. А если их нет, тратиться на трансферы будет достаточно трудно".

"Думаю, что корректировка зарплат тоже будет существенная: если нет денег, клубы не смогут платить большие суммы. Так как это будет по всему рынку, футболисты не смогут диктовать свои условия. Но это не касается топовых футболистов, которых единицы. Я говорю о большинстве игроков", — добавил собеседник агентства.

Если или когда

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Некоторая ясность в отношении европейских чемпионатов может наступить на следующей неделе, когда пройдет очередной раунд переговоров УЕФА с представителями национальных ассоциаций. По информации AP, 23 апреля в формате видеоконференции будут обсуждаться варианты завершения сезона-2019/20. Утверждается, что европейская организация будет делать ставку на возобновление чемпионатов, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы предложит доиграть по окончании национальных первенств.

С учетом вышеприведенных аргументов нет сомнений, что ассоциации, в первую очередь ведущие, сделают все, чтобы турниры возобновились. Последствия досрочного прекращения соревнований будут катастрофическими как с финансовой точки зрения, так и со спортивной. Принцип открытости лиг поднимет вопрос элементарной справедливости в случае досрочного завершения: кому в таком случае вылетать или подниматься дивизионом выше? Достоин ли лидер первенства чемпионства или он бы сдулся за оставшиеся два месяца? В конце концов, "Ливерпуль", лидирующий с отрывом в 25 очков в Англии, не был чемпионом с 1990 года. Пусть станет.

Андрей Михайлов

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