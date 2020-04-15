Минспорт РФ может допустить формирование сборных без учета ряда квалификационных стартов

ТАСС, 15 апреля. Министерство спорта России предложило разрешить формирование сборных России без учета ряда квалификационных стартов. Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Минспорта России от 12.04.2018 № 339" опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборные России предлагается дополнить пунктом следующего содержания: "Спортсмены, не выполнившие установленные критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта <...>, в случае отмены одного из соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, в результате которых спортсмены не приняли участие в таком соревновании, включаются в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта по решению тренерского совета соответствующего вида спорта".

Списки кандидатов в сборные России на следующий сезон составляются по итогам ряда квалификационных стартов, в число которых входит чемпионат России. В связи с пандемией коронавируса не были проведены чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и другим видам спорта. Все федерации по зимним олимпийским видам спорта должны до начала мая подать в Минспорт РФ на утверждение списки кандидатов в сборные России на следующий сезон.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.