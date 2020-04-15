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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ может допустить формирование сборных без учета ряда квалификационных стартов

Списки кандидатов в сборные России на следующий сезон составляются по итогам ряда квалификационных стартов, в число которых входит чемпионат России

ТАСС, 15 апреля. Министерство спорта России предложило разрешить формирование сборных России без учета ряда квалификационных стартов. Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих списков, утвержденные приказом Минспорта России от 12.04.2018 № 339" опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в сборные России предлагается дополнить пунктом следующего содержания: "Спортсмены, не выполнившие установленные критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта <...>, в случае отмены одного из соревнований, причинами которой послужили обстоятельства непреодолимой силы, в результате которых спортсмены не приняли участие в таком соревновании, включаются в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта по решению тренерского совета соответствующего вида спорта".

Списки кандидатов в сборные России на следующий сезон составляются по итогам ряда квалификационных стартов, в число которых входит чемпионат России. В связи с пандемией коронавируса не были проведены чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и другим видам спорта. Все федерации по зимним олимпийским видам спорта должны до начала мая подать в Минспорт РФ на утверждение списки кандидатов в сборные России на следующий сезон.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24490 случаев заражения, выздоровели 1986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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