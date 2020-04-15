Состав сборной России по боксу на Олимпиаду в Токио будет сформирован заново

ТАСС, 15 апреля. Состав мужской и женской сборных России по боксу на летние Олимпийские игры в Токио будет сформирован заново. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. По этой же причине была прервана европейская олимпийская квалификация по боксу в Лондоне. Лицензию на участие в Играх успел завоевать только один российский боксер - Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг.

"Все национальные федерации написали письма, в которых просят заново провести олимпийский отбор, соответственно, состав национальной сборной будет определяться по итогам чемпионата России этого года, - сказал Кремлев. - Сейчас надо победить коронавирус, а потом - в ноябре - начале декабря - планируем провести чемпионаты России. Состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново по итогам предстоящих турниров. И это касается не только нашей сборной, ведь за целый год может произойти все, что угодно, это большой срок".

В мужском отборочном турнире должны были выступить Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг), в женском - Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.