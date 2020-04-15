{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Член техкома ISU Климов назвал идею проведения ЧМ по фигурному катанию осенью не лучшей

Изначально турнир должен был пройти в марте в Монреале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Член технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Федор Климов считает, что не стоит переносить чемпионат мира по фигурному катанию на осень. Таким мнением чемпион командного олимпийского турнира в Сочи поделился с ТАСС.

Чемпионат мира должен был состояться в Монреале в марте нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса ISU принял решение перенести турнир и в настоящее время рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь нынешнего года, но только в том случае, если эпидобстановка в мире улучшится.

"Вопрос неоднозначный, потому что, насколько я вижу эту ситуацию, если до июля спортсмены не смогут нормально тренироваться на льду, а потом резко начнут готовиться к соревнованиям, возможны травмы. Еще вопрос - будут ли осенью международные соревнования, как этапы Гран-при? Поэтому на мой взгляд чемпионат мира в октябре - не самая хорошая идея. Решение будет очень непростым, но уверен, что ISU думает в первую очередь о спортсменах", - рассказал Климов.

"Если будет отменена серия Гран-при, то вместо финала в декабре проводить чемпионат мира в ноябре-декабре, это возможно. Но два чемпионата мира за один сезон - это не очень правильно, и как минимум странно, если кто-то сможет стать двукратным чемпионом мира за один сезон", - отметил собеседник ТАСС.

Климов рассказал, что фигуристу, чтобы войти в приличную форму, нужно минимум четыре месяца: "Если мы обычно отдыхали две недели и начинали кататься с июня, то более-менее в форму, если все гладко, приходили в сентябре-октябре, это около четырех месяцев. К чемпионату мира нужны соревнования, чтобы понять, как программа работает, как ее воспринимают судьи и зрители, и на это нужно еще больше времени".

Фигуристы, как рассказал член техкома ISU, сейчас находятся в ожидании: "Мы регулярно каждую неделю обсуждаем все вопросы, сегодня прошла очередная видеоконференция. Сейчас все спортсмены, как и обычные люди, ничего не знают. Может, вначале и строили какие-то планы, но сейчас все просто ждут".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено из-за коронавируса
Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток контактировали с возможными носителями коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС