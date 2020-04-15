Член техкома ISU Климов назвал идею проведения ЧМ по фигурному катанию осенью не лучшей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Член технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Федор Климов считает, что не стоит переносить чемпионат мира по фигурному катанию на осень. Таким мнением чемпион командного олимпийского турнира в Сочи поделился с ТАСС.

Чемпионат мира должен был состояться в Монреале в марте нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса ISU принял решение перенести турнир и в настоящее время рассматривает вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь нынешнего года, но только в том случае, если эпидобстановка в мире улучшится.

"Вопрос неоднозначный, потому что, насколько я вижу эту ситуацию, если до июля спортсмены не смогут нормально тренироваться на льду, а потом резко начнут готовиться к соревнованиям, возможны травмы. Еще вопрос - будут ли осенью международные соревнования, как этапы Гран-при? Поэтому на мой взгляд чемпионат мира в октябре - не самая хорошая идея. Решение будет очень непростым, но уверен, что ISU думает в первую очередь о спортсменах", - рассказал Климов.

"Если будет отменена серия Гран-при, то вместо финала в декабре проводить чемпионат мира в ноябре-декабре, это возможно. Но два чемпионата мира за один сезон - это не очень правильно, и как минимум странно, если кто-то сможет стать двукратным чемпионом мира за один сезон", - отметил собеседник ТАСС.

Климов рассказал, что фигуристу, чтобы войти в приличную форму, нужно минимум четыре месяца: "Если мы обычно отдыхали две недели и начинали кататься с июня, то более-менее в форму, если все гладко, приходили в сентябре-октябре, это около четырех месяцев. К чемпионату мира нужны соревнования, чтобы понять, как программа работает, как ее воспринимают судьи и зрители, и на это нужно еще больше времени".

Фигуристы, как рассказал член техкома ISU, сейчас находятся в ожидании: "Мы регулярно каждую неделю обсуждаем все вопросы, сегодня прошла очередная видеоконференция. Сейчас все спортсмены, как и обычные люди, ничего не знают. Может, вначале и строили какие-то планы, но сейчас все просто ждут".