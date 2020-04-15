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Футбол в Англии

СМИ: Аллегри может стать главным тренером "Ньюкасла"

Среди претендентов на пост также называются Рафаэль Бенитес, Стивен Джеррард, Роберто Мартинес и Маурисио Почеттино

ТАСС, 15 апреля. Итальянец Массимилиано Аллегри в скором времени может стать главным тренером английского футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации издания, 52-летний итальянец является основным кандидатом на место главного тренера "Ньюкасла". Среди претендентов на пост также называются Рафаэль Бенитес, Стивен Джеррард, Роберто Мартинес и Маурисио Почеттино.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером итальянского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии, в сезоне-2014/15 он вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов, где команда уступила испанской "Барселоне" (1:3). Спустя два года "Ювентус" под руководством Аллегри вновь играл в финале Лиги чемпионов, но снова проиграл - на этот раз мадридскому "Реалу" (1:4).

За время игровой и тренерской карьеры Аллегри находился только в итальянских клубах. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", а также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

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