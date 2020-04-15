{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Исполком IWF принял отставку обвиненного в коррупции главы организации Аяна

Ранее он был отстранен от своей должности на 90 дней
Тамаш Аян EPA/IGOR KOVALENKO
Описание
Тамаш Аян
© EPA/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 15 апреля. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял отставку главы организации Тамаша Аяна. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В начале января ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Из-за скандала Аян был отстранен от своей должности на 90 дней, Урсула Папандреа стала исполняющей обязанности президента организации.

"IWF благодарит Тамаша Аяна за более чем четыре десятилетия работы в тяжелой атлетике, особенно за его работу в последнее время, касающуюся обеспечения антидопинговой программы, соответствующей стандартам Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства, - сказала Папандреа. - Теперь мы можем начать работу по определению нового пути к достижению полного потенциала нашего спорта".

Аяну 81 год, он возглавлял IWF с 2000 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено из-за коронавируса
Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток контактировали с возможными носителями коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС