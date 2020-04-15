Исполком IWF принял отставку обвиненного в коррупции главы организации Аяна

ТАСС, 15 апреля. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял отставку главы организации Тамаша Аяна. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В начале января ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Из-за скандала Аян был отстранен от своей должности на 90 дней, Урсула Папандреа стала исполняющей обязанности президента организации.

"IWF благодарит Тамаша Аяна за более чем четыре десятилетия работы в тяжелой атлетике, особенно за его работу в последнее время, касающуюся обеспечения антидопинговой программы, соответствующей стандартам Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства, - сказала Папандреа. - Теперь мы можем начать работу по определению нового пути к достижению полного потенциала нашего спорта".

Аяну 81 год, он возглавлял IWF с 2000 года.