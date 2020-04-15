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Шахматные турниры

Карлсен проиграл 16-летнему Фирудже в финале шахматного онлайн-турнира

Победа принесла иранскому гроссмейстеру $14 тыс.

ТАСС, 15 апреля. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл в финале турнира Banter Blitz Cup иранскому гроссмейстеру Алирезе Фирудже. Победа принесла 16-летнему иранцу $14 тыс.

Турнир проходил в режиме онлайн.

29-летний Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца. На данный момент Карлсен возглавляет рейтинг в классических шахматах и в рапиде, в блице он занимает второе место, уступая американцу Хикару Накамуре.

Фируджа - серебряный призер чемпионата мира по рапиду 2019 года. В составе сборной Ирана он выступал на двух Шахматных олимпиадах (2016, 2018) и командном чемпионате мира (2019).

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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