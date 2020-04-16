Олейник: бой с Вердумом запланирован на 9 мая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бой между российским бойцом Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисио Вердумом запланирован на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 мая. Об этом Олейник сообщил ТАСС.

Ранее телеканал ESPN сообщил о желании президента UFC Дэйны Уайта провести турнир 9 мая. По информации СМИ, мероприятие может пройти во Флориде или Лас-Вегасе. Также сообщалось, что 42-летний россиянин вошел в предварительный список участников турнира.

"Говорят, что все идет по плану", - сказал Олейник.

UFC должен был провести турнир 18 апреля. Однако Уайт заявил, что организация вынуждена отменить соревнования из-за пандемии коронавируса.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. На данный момент коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.