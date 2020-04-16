Фанаты Медведевой оскорбляли фигуриста Нгуена в социальных сетях

ТАСС, 16 апреля. Некоторые поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой писали оскорбительные сообщения канадцу Наму Нгуену в социальных сетях. Об этом спортсмен рассказал в интервью порталу "Газета.Ru".

Медведеву с мая 2018 года тренирует канадец Брайан Орсер. Нгуен занимается в группе специалиста с 2012 года.

"Болельщики Медведевой просто невероятны, я общался с ними, когда был в России, и полюбил их. Это очень приятные люди, которые оказывают огромную поддержку. Однако меня беспокоит, что некоторые фанаты Евгении писали мне в социальных сетях абсолютно неприемлемые вещи. Один человек начал оскорблять меня в Instagram - говорил, чтобы я не смел делать что-то с Евгенией, задавал слишком личные вопросы, меня это расстроило", - сказал Нгуен.

Канадец также отметил, что не считает этих болельщиков настоящими поклонниками россиянки. По мнению, Нгуена фанаты никогда бы не позволили себе подобные высказывания.

"Мы с Евгенией просто друзья, очень хорошие друзья, здесь нечего добавить. Сейчас наступил карантин, она улетела в Японию, и некоторые люди думают, что я там рядом с ней, они даже проводят "расследования". Например, недавно нашли видео Евгении на фоне перил, которые выглядят, как те, что есть в моем доме, и сделали вывод, что она находится у меня. Такие "расследования" даже пугают, но, думаю, что это делают не фанаты, а просто странные люди", - добавил спортсмен.

В активе 21-летнего Нгуена две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата Канады. В сезоне-2019/20 спортсмен занял второе место на этапе Гран-при Skate Canada. Также он является чемпионом мира среди юниоров 2014 года.