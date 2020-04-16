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Летние олимпийские виды спорта

Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов ВФЛА

Пост заместителя председателя комиссии занял Тимофей Чалый
Елена Исинбаева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева возглавила комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

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Елена Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению ВФЛА в World Athletics

Исинбаева была избрана абсолютным большинством голосов на заседании комиссии, которая проходила посредством видеоконференции. В состав комиссии спортсменов ВФЛА входят девять человек: Исинбаева, чемпионка мира в эстафете 4х400 м Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый (бег с барьерами), Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов и Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин (все - бег). Также по итогам голосования пост заместителя председателя комиссии занял Чалый, ответственного секретаря комиссии - Минжулин.

В марте чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Ранее эти атлеты организовали собственную комиссию спортсменов и последовательно выступали с жесткой критикой действий предыдущего руководства ВФЛА.

12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Теги
РоссияИсинбаева, Елена ГаджиевнаЛетние олимпийские виды спорта
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