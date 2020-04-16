Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

ТАСС, 16 апреля. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

Больше не второй. Большунов завоевал Кубок мира по лыжным гонкам

Всего в состав вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы. Их возглавляют Маркус Крамер (9 человек), Виктор Бородавко (10), Олег Перевозчиков (8) и Егор Сорин (12).

Победитель Кубка мира Александр Большунов и лучшая российская лыжница минувшего сезона Наталья Непряева продолжат тренироваться в группе Бородавко, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов остался в группе Крамера.

В сборную вернулись Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), который пропустили прошедший сезон в связи с рождением детей. Обе лыжницы продолжат работать под руководством Крамера. Кулешова и Ступак являются бронзовыми призерами Олимпийских игр - 2018 и чемпионата мира - 2019 в эстафете. Также в активе Ступак бронзовая награда Олимпиады в личном спринте и серебряная чемпионата мира в командном спринте классическим стилем.