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Зимние олимпийские виды спорта

Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

В состав вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

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Всего в состав вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы. Их возглавляют Маркус Крамер (9 человек), Виктор Бородавко (10), Олег Перевозчиков (8) и Егор Сорин (12).

Победитель Кубка мира Александр Большунов и лучшая российская лыжница минувшего сезона Наталья Непряева продолжат тренироваться в группе Бородавко, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов остался в группе Крамера.

В сборную вернулись Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова), который пропустили прошедший сезон в связи с рождением детей. Обе лыжницы продолжат работать под руководством Крамера. Кулешова и Ступак являются бронзовыми призерами Олимпийских игр - 2018 и чемпионата мира - 2019 в эстафете. Также в активе Ступак бронзовая награда Олимпиады в личном спринте и серебряная чемпионата мира в командном спринте классическим стилем.

Теги
РоссияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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