СМИ: "Марсель" заинтересован в трансфере футболиста "Локомотива" Жоау Мариу

ТАСС, 16 апреля. Французский футбольный клуб "Марсель" готов приобрести полузащитника российского "Локомотива" Жоау Мариу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на FC Inter News.

Португалец выступает за железнодорожников на правах аренды, права на 27-летнего игрока принадлежат итальянскому "Интеру". Ранее он сообщал о желании попробовать свои силы в чемпионате Испании или Франции. В сезоне-2019/20 Мариу провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав четыре голевые передачи.

Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. Помимо "Интера", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальские "Спортинг" и "Виторию Сетубал". В составе "Спортинга" Мариу стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.

В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.