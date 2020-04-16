Игорь Акинфеев: вынужденная приостановка РПЛ может пойти на пользу ЦСКА

Футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30. ЦСКА ушел на вынужденную паузу, занимая пятое место в турнирной таблице с отставанием от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" в 14 очков.

"У нас даже синоптики прогноз погоды не угадывают, - сказал Акинфеев, отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, завершится пандемия. - Считаю, что надо ждать и делать так, как нам говорят, потому что карантин нужен, чтобы инфекция не разносилась. Думаю, что самоизоляция - это очень важная история".

"Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Увидел видео из парков, где люди жарили шашлыки, это немножко пугает. Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч", - добавил капитан ЦСКА.

По мнению голкипера армейцев, в ближайшее время чемпионат России не будет возобновлен. "В скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел, дальше все будет продолжаться, хотя бы до лета, когда наступит потепление, будет понятно, как эта инфекция работает и что делает в теплое время", - отметил он.

Также Акинфеев предположил, что вынужденная приостановка РПЛ может пойти на пользу ЦСКА, который в трех матчах чемпионата России после зимней паузы набрал 2 очка, сыграв вничью с "Уралом" (1:1) и "Уфой" (0:0), а также проиграв "Ростову" (2:3). "Будем надеяться, что эта история рано или поздно закончится. Думаю, что эта карантинная пауза пойдет нам на пользу, потому что мы очень плохо вкатились в весеннюю часть сезона", - резюмировал вратарь ЦСКА.