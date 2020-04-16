Ледовое шоу Медведевой в Японии из-за коронавируса перенесено на лето 2021 года

ТАСС, 16 апреля. Ледовое шоу российской фигуристки Евгении Медведевой Prism on Ice в Японии перенесено на 4-6 июня 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Шоу должно было состояться 5-7 июня текущего года в Иокогаме. 19-летняя фигуристка планирует выступить в главной роли в образе Сейлор Мун. Сообщается, что приобретенные билеты можно будет вернуть до 31 июля.

В активе Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также дважды становилась первой в финале Гран-при.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2 млн человек, зафиксировано более 136 тыс. летальных исходов.