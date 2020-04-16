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Влияние коронавируса на спорт

Федун: снижение сумм трансферов из-за коронавируса будет близким к катастрофическому

Владелец "Спартака" считает, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы, поэтому он ни на что не рассчитывает
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пандемия коронавируса приведет к близкому к катастрофическому снижению сумм трансферов и зарплат футболистов. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского клуба "Спартак" Леонид Федун.

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Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая. В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных. "Спартак" ушел на вынужденную паузу, занимая восьмое место в турнирной таблице и набрав 28 очков; отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 22 очка.

"Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому, - сказал Федун. - Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно".

"Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать", - добавил владелец "Спартака".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, около 135 тыс. умерли.

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