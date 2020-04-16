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Шахматные турниры

Российский шахматист Артемьев выиграл онлайн-турнир по блицу

Призовой фонд турнира составлял $10 тыс.

ТАСС, 16 апреля. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем международного турнира по блицу Abu Dhabi Super Blitz Challenge. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Турнир прошел в режиме онлайн с участием сильнейших шахматистов мирового рейтинга, среди которых были россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв, нидерландец Аниш Гири и другие.

Первая часть соревнований прошла по круговой системе из 11 раундов. В плей-офф турнира, в который вышли восемь лучших шахматистов, Артемьев обыграл Непомнящего, россиянина Даниила Дубова, который стал третьим по итогам соревнований, а в финале был сильнее украинца Александра Бортника.

Общий призовой фонд турнира составил $10 тыс., из которых $5 тыс. достались Артемьеву.

Теги
Шахматные турниры
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